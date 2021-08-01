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KKTC'de '1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı' kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla törenler düzenledi.
KKTC'de '1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı' kutlandı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) 45'inci, Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) 63'üncü ve Kıbrıs'ın fethinin 450'nci yılı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, başkent Lefkoşa'daki törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen ilk törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, muharip dernek ve kuruluşların temsilcileri ile diğer sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Tümgeneral Topaloğlu'nun anıt özel defterini imzalaması ve Piyade Yüzbaşı Ahmet Dağhan Önkol'un konuşmasının ardından tören son buldu.

Lefkoşa Şehitler Anıtı'nda da tören yapıldı.

"Anadolu Türkü her zaman yanımızdaydı"
Son olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Tümgeneral Topaloğlu, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bora, muharip dernek ve kuruluşların temsilcileri, diğer sivil ve askeri yetkililer ile sporcular katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Bora'nın açılış konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Tatar kürsüye geldi.

Kıbrıs Türklerinin bu topraklardaki varlığının 1570'lere kadar gittiğini belirten Tatar, Kıbrıs'ta 450 yıllık bir tarihe sahip olduklarını ifade etti.

Tatar, "1 Ağustos 1571'de Osmanlı ordularının Kıbrıs'ı fethiyle Kıbrıs Türklerin Kıbrıs'taki hayat mücadelesi başladı. Çeşitli aşamalar ve evrelerden geçtik, Kıbrıs Türk halkı kutsal ve ulusumuza yakışır şekilde bu topraklarda direndi. Bütün bu direniş öyküsünde Türkiye Cumhuriyeti ve Anadolu Türkü her zaman yanımızdaydı." dedi.

TMT'nin 1 Ağustos 1958'de bir savunma örgütü olarak kurulduğunu hatırlatan Tatar, 1955'lerde terör örgütü EOKA'nın çirkin saldırılara başladığını ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için her türlü barbarlık ve zulme başvurulduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs'ta yıllarca federasyon modelinin görüşüldüğünü ancak bunun artık bir anlamı olmadığını vurgulayarak, "Artık iki devletli bir çözüm, iki yan yana yaşayan egemen devletin iş birliğiyle ancak Kıbrıs'ta kalıcı bir anlaşmanın olabileceğini söyledik. Halkımız bunu onaylayan bir irade ortaya koydu. Daha da önemlisi Türkiye'nin bu siyasete tamamıyla destek vermesidir." dedi.

Tören, Boğazköy'de başlayan ve 16 kilometrelik mukavemet koşusunda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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