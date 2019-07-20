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KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yılı dolayısıyla, Yavuz Çıkarma Plajı'nda toplanan binlerce kişi şafak nöbeti tuttu.
KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ada'daki ilk noktası olarak ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı'nda on bini aşkın katılımcı, ellerinde meşalelerle, şafağı bekledi. 

Kıbrıs Barış Harekatı'nda Ada'ya helikopterlerle ilk inen Bolu Komando Tugayı Birinci Taburu’ndan 17 gazi, komutanları emekli Komando Tuğgeneral Cemal Eruç Paşa ile birlikte şafak nöbetine katıldı. Gazilerin 45 yıl aradan sonra kucaklaşması duygu dolu anlar yaşattı. 

Şafak nöbetine Başbakan Ersin Tatar'ın yanı sıra 20 Temmuz kutlamalarında Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı. 

Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi Başkanı Fevzi Tanpınar, yaptığı konuşmada, şafak nöbetinin savaşın acılarının, ayrılıkların yaşanmaması için yapıldığını belirtti. 

Tanpınar, "Bizler burada, 20 Temmuz gününün şafağında gelen özgürlüğü ve barışı kutlamak, bu uğurda ölenleri, acı çekenleri ise anmak için toplanıyoruz." diye konuştu.

Rum tarafına, "Ve asla unutmayın ki, bu Ada'da kaderiniz her zaman kaderimize bağlı olacaktır. Özgürlüklerimizin, ayrılmaz bir şekilde özgürlüğünüze bağlı olduğunu fark edin artık. Bu Ada'da barışın hüküm sürmesinin, iyi komşular olarak yaşamanın tek yolunun bu olduğunu da asla unutmayın." mesajını gönderen Tanpınar, Anadolu ve Türkiye'nin KKTC'yi hiçbir zaman yalnız bırakmadığına dikkati çekerek, ana vatana teşekkür etti.

TSK'NİN F-16'LARINDAN ADA'DA İLK GECE UÇUŞU

Etkinlikte, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bando Mızıkası ve müzisyen Yaşar'ın verdiği konserin ardından geleneksel meşale yürüyüşü yapıldı. 

Yavuz Çıkarma Plajı sahilindeki sessiz saygı bekleyişi ve okunan duaların ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bordo Bereliler, sembolik olarak denizden Türkiye ve KKTC bayraklarıyla çıkarak halkla kucaklaştı. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş uçaklarından dört F-16, Ada'da ilk kez gece uçuşu yaparak Şafak nöbetçilerini selamladı. 
Şafak nöbeti, dualar, ilahiler ve sabah ezanıyla sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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