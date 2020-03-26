  • BIST 89.063
  • Altın 333,057
  • Dolar 6,4521
  • Euro 6,9703
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

KKTC’de flaş gelişme!

KKTC) koronavirüs nedeniyle alınan ekonomik önlemler kapsamında başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin maaşlarından yüzde 56 kesinti yapılması kararlaştırıldı.
KKTC’de flaş gelişme!

Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan ekonomik kararlarla ilgili açıklamada bulundu. küresel salgınla ilgili toplumsal olarak fedakarlık yapma zorunluluğu olduğunu belirten Başbakan Tatar, başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin maaşlarından yüzde 56, ayrıca 5 bin liranın üzerinde maaş alan memurlardan da yüzde 25'e kadar uzanabilecek kadameli kesinti yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi. Tatar, maaş kesinleri ile ilgili alınan kararlar hakkında şu bilgiyi verdi:

"Net 5 bin TL üzerinde olan maaşlardan yüzde 25'e kadar ulaşan kesinti yapılacaktır. En yüksek maaş ise net 8,500 TL’yi geçmeyecek şekilde kesintinin yüzdeliğine bakılmaksızın düzenlenecektir. Örneğin; 6 bin TL net maaş alan birinden yüzde 16, 10 bin TL maaş alan bir kamu görevlisinden yüzde 25,  Başbakan, Bakanlar, Milletvekilleri ve (milletvekilleri) siyasi kamu görevlilerinin maaşlarından yüzde 56’ya varan kesintiler yapılmıştır. Net 5 bin TL'nin altındaki maaşlara hiç bir kesinti yapılmayacaktır."

AYLIK GELİRİMİZ DÜŞTÜ

Bir çok alanda düzenlemelerin yapılacağı ile ilgili geniş bilgi veren Başbakan Tatar, "Olağanüstü durumda ekonomimiz frene bastı. Aylık 550 milyon TL gelirimiz, 200 milyon TL'nin altına düştü. Bizler de ona göre adımlar attık. Bir buçuk milyar TL'lik kaynak yarattık" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • RTÜK'ten üç kanala ceza26 Mart 2020 Perşembe 07:32
  • Dünya genelinde korona bilançosu26 Mart 2020 Perşembe 07:30
  • Diyanet İşleri Başkanı koronavirüse karşı dua okudu26 Mart 2020 Perşembe 07:27
  • Kapatma kararına uymadılar26 Mart 2020 Perşembe 07:26
  • ABD'de hemşireler çöp poşetlerinden önlük giyiyor26 Mart 2020 Perşembe 07:25
  • Fenerbahçe'de Max Kruse'nin testi pozitif çıktı26 Mart 2020 Perşembe 07:23
  • Kuzey Irak'tan acı haber26 Mart 2020 Perşembe 07:22
  • Evde Kalmadılar!26 Mart 2020 Perşembe 07:21
  • ​Koronavirüsten kurtulanların kanı yeni hastalar için umut oldu26 Mart 2020 Perşembe 07:18
  • Bakan Koca Türkiye için son durumu açıkladı26 Mart 2020 Perşembe 07:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti