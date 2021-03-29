KKTC’de ‘kapalı devre’ turizmi 12 Nisan’da başlıyor

Koronavirüs nedeniyle turizmin çıkmaza girdiği KKTC'de hükümet, sektörün kontrollü açılması için adım attı. Ada'nın bel kemiği turizimin 12 Nisan'dan itibaren açılacağı ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (KKTC) 12 Nisan'dan itibaren turizm sezonunu açmaya hazırlanıyor. Koronavirüs nedeniyle 2020’nin Mart ayından bu yana çıkmaza giren turizm sektörünün kontrollü şekilde açılacağı duyuruldu. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Üst Kurulu ile gerçekleştirilen toplantılar neticesinde belirlenen koşullar ve tedbirler kapsamında, ‘kapalı devre’ turizm faaliyetlerine, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren başlanacağını açıkladı.

TURİSTLER KONAKLADIKLARI TESİSTEN DIŞARI ÇIKAMAYACAK

Bakan Ataoğlu 12 Nisan'da kontrollü olarak açılacak olan turizm sektörüne ilişkin kriter ve tedbirlere ilişkin şu ifadelere yer verdi: “Kapalı devre turizm faaliyetleri, charter ve tarifeli seferler için geçerli olacaktır. Ülkeye girecek turistlerin, çift negatif PCR sonucunu ibraz etmeleri zorunludur. Hotel rezervasyonları, acenteler aracılığı ile yapılacak. KKTC’ye gelecek olan turistler, acenteler aracılığı ile yapmış oldukları konaklama tesisleri dışına çıkmayacak. KKTC’ye gelen turistler, Kuzey Kıbrıs Turkcell aracılığı ile geliştirilen ve kontrolü Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılacak elektronik bileklikler aracılığı ile rezervasyon yapılan turizm konaklama tesislerinin dışına çıkılmayacak. 12 Nisan 2021 tarihinde “kapalı devre” turizm modeli içerisinde yer alacak turizm konaklama tesisleri çalışanları da, tesis dışına çıkmayacak, çalışan dışında turizm konaklama tesisine dışarıdan giriş yapılmayacak. Belirlenen kriter ve tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara, cezai müeyyide uygulanacaktır.”

GÜNEY KIBRIS İSRAİL'E KAPILARI AÇIYOR

Öte yandan, Güney Kıbrıs'ın da 1 Nisan'dan itibaren İsrail'den gelen ziyaretçilere kapılarını açıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Turizm Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, İsrail’den gelecek yolcuların Covid-19 negatif testi olmaları gerektiği vurgulandı.Açıklamada, 12 yaşın altındaki çocukların herhangi bir teste tabi tutulmayacağı, 12-18 yaş arasındaki çocukların ise öngörülen testlere tabi tutulacağı kaydedildi.