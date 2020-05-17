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KKTC’de korkutan yangın, Türkiye’den iki helikopter yardıma gitti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Türkiye, iki yangı  söndürme helikopterini KKTC'ye gönderdi.
KKTC’de korkutan yangın, Türkiye’den iki helikopter yardıma gitti

Yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolunu trafiğe kapatılırken, rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınamıyor. Açıklama yapan  KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangının çok geniş alana yayıldığını belirtti. 

ERDOĞAN TAKİP EDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a geçmiş olsun mesajı iletti. Oktay, yangına müdahale çalışmalarına Türkiye’den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle destek verileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bilgilendirildiğini ve süreci takip ettiğini belirten  Oktay, KKTC Başbakanı Tatar’a Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kuruluşlarımızın yangınla müdahalede yanlarında oldukları mesajını iletti.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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