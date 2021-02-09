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KKTC’de korona hastası anne ikiz bebek dünyaya getirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 33 haftalık hamile olan 32 yaşındaki Dilek Colbayır isimli Kovid-19 hastası sezaryenle ikiz bebek dünyaya getirdi.
KKTC’de korona hastası anne ikiz bebek dünyaya getirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki  Dr. Burhan Nalbantoğlu yerleşkesi Acil Durum Hastanesi’nde 33 haftalık hamile olan 32 yaşındaki Dilek Colbayır isimli Kovid-19 hastası sezaryenle ikiz bebek dünyaya getirdi. Kovid-19 testi pozitif çıkan ve ateş gibi septomlar gösteren Dilek Colbayır'ın kovid-19 tedavisi gördüğü sırada artan sancıları nedeniyle doğum ünitesine alındı. Doğumu gerçekleştiren operasyonun başında bulunan Op. Dr. Buse Büyükbaşoğlu Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada,Colbayır'ın ikiz bebek beklediğini ifade ederek, “Özel bir hastanenin takiplisiydi. Daha sonra Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanemize sevk edildi. Hasta gözlem altındaydı. Erken doğum yapacağını tahmin ederek, bütün hazırlıklarımızı ona göre yaptık" dedi
 

"ÇOK TİTİZ DAVRANILDI"

İkizlerin, 33 haftalık olmasının kendileri açısından sıkıntı teşkil ettiğini vurgulayan Op. Dr. Büyükbaşoğlu, “Cumartesi sabah sancılarının başlamasıyla hemen doğum kararı aldık.Kendimizi virüse karşı korumak adına hazırlığımızı yaptık, bebekleri koruyarak operasyonu gerçekleştirdik. Çok titiz davranıldı." dedi.

İKİZLERE PCR TESTİ YAPILACAK

Bebeklerin ve annenin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Büyükbaşoğlu, “Bebeklerimiz ve annemiz iyi durumda. Bebeklerde şu anda sıkıntılı bir şey yok. Birkaç gün sonra bebeklere Kovid-19 testi yapılacak. Şu an semptom belirtileri yok. Biri kız diğeri erkek olmak üzere ikiz bebeklere henüz ad konulmadı. Ailenin sağlık durumu da oldukça iyi. Hepsi izole altında” dedi.

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