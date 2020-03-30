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KKTC'de koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Azerbaycan'ın ardından KKTC'de de 5 Nisan'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
KKTC'de koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Azerbaycan'ın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu da, koronavirüs nedeniyle yarından itibaren 5 Nisan'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı aldı. 

KKTC'de, koronavirüs nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 31 Mart'tan itibaren uygulamaya konulmak üzere 5 Nisan'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Kararı açıklayan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Başarılı olabilmemiz için toplumsal bir bilinçle hareket etmeliyiz. Başarılı olacağımıza da inanıyorum" dedi.

5 NİSAN'A KADAR

Özersay, sokağa çıkma yasağının yarından itibaren geçerli olduğunu belirterek, "Özellikle akşam saatlerinde bütün yapmış olduğumuz çağrılara rağmen gezmelere devam ediliyor. Yarından başlamak üzere akşam 21.00 sabah 06.00'ya kadar tam sokağa çıkma ilan ediyoruz. Bu karar 5 Nisan'a kadar devam edecek" dedi.

TÜRKİYE'DEN KKTC'YE 2 CHARTER SEFER YAPACAK 

Bakan Özersay, "Ülkede, Kovid-19 testleri, 'ne kadar çok test yaparsak o kadar iyi' gibi bir yaklaşımla değil, Sağlık Bakanlığı'nın temaslı takibi üzerinden yapılacak. Herkese test yapılması bilimsel bir yaklaşım da içermiyor." ifadesini kullandı.

1 Nisan'da İstanbul'dan, 4 Nisan'da Ankara'dan KKTC'ye charter seferler düzenleneceğini duyuran Özersay, bugün düzenlenen 2 charter uçuşla 317 yabancı uyruklu kişinin Kuzey Irak'a gittiğinin bilgisini verdi.

Özersay, KKTC'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 10 Mart'tan itibaren, kara sınır kapıları hariç, 47 bin 432 kişinin ülkeden ayrıldığını, 15 bin 478 kişinin girdiğini kaydetti.

KKTC'de 23 Mart'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma uygulamasına geçilmişti.

Ülkede, Kovid-19 görülen vaka sayısı son 24 saatte 5 artarak 69'a yükselmiş, salgında bir Alman turist yaşamını yitirmişti.

AZERBAYCAN'DA DA YASAK İLAN EDİLDİ

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, halk sadece acil tıbbi ihtiyaç, yaşam ve sağlık için acil bir tehlike söz konusu olduğunda, faaliyetlerine izin verilen işletmelerden alışveriş ve ev atıklarını atmak için dışarı çıkılabilecek.

Karar gereği, 31 Mart 00:00'dan 20 Nisan 00:00'a kadar market ve eczaneler dışında tüm mağaza ve restoranlar kapalı olacak. Paket servis ve online satışlara yasak getirilmedi.

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