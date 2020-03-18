KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 20'ye yükseldi

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan 13 Alman turistte yeni tip koronavirüs görüldüğünü ve vaka sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan 13 Alman turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve vaka sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Pilli, KKTC'de ilk vakanın görüldüğü Alman turistin en yakınındaki gruptan 39 kişiye test yapıldığını ve 13'ünün pozitif çıktığını söyledi.

KKTC'de daha önce 5 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 3 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.

Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 51'e yükseldi.