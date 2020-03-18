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KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 20'ye yükseldi

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan 13 Alman turistte yeni tip koronavirüs görüldüğünü ve vaka sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 20'ye yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan 13 Alman turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve vaka sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Pilli, KKTC'de ilk vakanın görüldüğü Alman turistin en yakınındaki gruptan 39 kişiye test yapıldığını ve 13'ünün pozitif çıktığını söyledi.

KKTC'de daha önce 5 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 3 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.

Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 51'e yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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