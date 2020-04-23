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KKTC'de sevindiren gelişme!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koronavirüse (corona virüs) karşı uyguladığı sert tedbirlerin karşılığını aldı. KKTC'de bugün ölüm ve yeni vaka yaşanmadı.
KKTC'de sevindiren gelişme!

KKTC’de ilk vaka Mart başında 32 kişilik bir Alman turist kafilesinde çıktı, önce turistler, ardından Kıbrıslı Türkler arasında vakalar hızla arttı. Bunun üzerine hükümet sert önlemler uygulamaya başladı. İlk vakaların görüldüğü kafile başta olmak üzere Ada’da bulunan 815 Alman turist kaldıkları 3 otelde karantinaya alındı. 10 Mart’ta okullar, 3 gün sonrasında kısmi sokağa çıkma yasağıyla işyerleri kapatıldı. Sadece marketler ve eczaneler açık kaldı. Limanlar ve sınırlar kontrol altına alınırken, panik yerini sakinliğe bıraktı.

KKTC, bugün 0 yeni koronavirüs vakası ve 0 yeni ölüm raporladı.

YENİ VAKA YOK

Bir sonraki adım ise kısmi sokağa çıkma yasağının, geceleri tam sokağa çıkma yasağıyla genişletilmesi oldu. İlk vakanın görülmesinden bugüne bir buçuk ay geçti, vaka sayıları azaldı, son günlerde ‘sıfır vaka’ başarısı elde edildi. Ülkede bugüne kadar tespit edilen 108 vakadan, 2’si Alman turist 4 hasta hayatını kaybetti. 87 hasta iyileşerek taburcu olurken, hafif semptomlu 17 kişinin tedavisine devam ediliyor.

SERT TEDBİRLER

- Virüsün dizginlenmesinde KKTC nüfusunun az (350 bin) ve yerleşimin dağınık olması ile toplu ulaşımın olmaması, Türkiye’den gelen tavsiyeler ve tıbbi malzeme desteği büyük avantaj sağladı.

- Halk yasaklara uydu, evine kapandı. Sosyal mesafe korundu ve maske takmak gibi koruyucu önlemlere uyuldu.

- KKTC Sağlık Bakanlığı, polisin de desteğiyle ‘filyasyon’ adı verilen pozitif vakaların temaslılarını hızla buldu, belirlenen yeni vakalar ve çevreleri hemen karantinaya alındı.

- KKTC üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin büyük bölümü Türkiye’ye dönerken, Ada’da üslenen askeri birlikler de çok sıkı önlemler uyguladı.

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