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KKTC'de tarihi St. Hilarion Kalesi'nde yangın!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentindeki St. Hilarion bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında tarihi kalenin orta kısmında bulunan kafeteryanın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.
KKTC'de tarihi St. Hilarion Kalesi'nde yangın!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentindeki tarihi St. Hilarion Kalesi'nin çevresine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. St. Hilarion Kalesi'nin olduğu dağlık bölgeden yükselen alevler ülkede turizmin başkenti olan Girne kentinde de göründü. KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 16.45 sıralarında, St Hilarion Kalesinin orta kısmında bulunan ve kafeterya olarak kullanılan bölümde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldiği bildirildi.Yangına polis, itfaiye ve askeri personelin müdahale ettiği kaydedildi.Yangın henüz kontrol altına alınamazken, söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 


 

ST. HİLARİON KALESİ'NİN TARİHÇESİ


 

Kıbrıs halkını olası göç akınlarına karşı korumak ve muhtemel sardırılara karşı uyarmak amacıyla inşa edilmiştir. Denizden 700 metre yükseklikte oldukça sarp iki tepe üzerine kurulan Kale Deniz seviyesinden 700 metre yüksekte oldukça sarp iki tepe üzerinde yer alan kaleye 10.yy'da bir manastır ve kilise de eklenmiştir. Kalenin kesin yapılma tarihi bilinmemekle birlikte. M.S. 11. yüzyılda Bizanslar tarafından gözetleme kulesi olarak yapıldığı sanılmaktadır.Kale, bugünkü adını Kıbrıs'a göç eden ve ömrünün son yıllarını burada ibadetle geçiren bir keşişten almıştır. İlk temel taşlarında Orta Çağ kalıntıları bulunduğu Kale'de Lüzinyanlar döneminde odalarda mimari değişikliklerin yapılarak son halinin günümüze kadar gelmiş olabileceğini 1988 yılında adayı ziyaret eden belgesel yönetmeni Tekin Gün Saint Hilarion Kalesi makale yazısında geçmektedir.Bizans döneminde onarımdan geçen kale, 1489 yılında Venedikliler'in adayı ele geçirmesiyle boşaltılmış ve kaderine terk edilmiştir.

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