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KKTC'de uyuşturucu tacirlerine Pençe Operasyonu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin bir çok adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda yaklaşık 17 kilogram Hint keneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.
KKTC'de uyuşturucu tacirlerine Pençe Operasyonu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Pençe Operasyonu ile uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. KKTC’de yapılan eş zamanlı operasyonda yaklaşık 17 kilogram Hint keneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, Girne Kaza Mahkemesi’nde hakim huzuruna çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Özge Uğraşın soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla zanlılar hakkında bir günlük tutukluluk emri verdi. Olayın tahkikat sorumlusu Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, hakim huzurunda verdiği ifadede uyuşturucu maddenin 28 Ekim tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye getirildiğinin belirlendiğini söyledi.  Olayla bağlantılı 1 kişi daha aranırken operasyonun detayları da belli oldu.
 

ÜÇ İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Lefke ilçesinden başlayarak operasyon çerçevesinde Lefkoşa ve Mağusa ilçelerinde de baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda 17 kilogram Hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

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