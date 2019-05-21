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KKTC’de yeni hükümet Çarşamba günü kuruluyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 4'lü koaliyon hükümetinin sona ermesinin ardından devam eden yeni hükümet kurma çalışmalarında sona gelindi.
KKTC’de yeni hükümet Çarşamba günü kuruluyor

Koalisyon görüşmeleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, "Halkın Partisi ile koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaştık. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya çarşamba günü kabineyi sunacağız" dedi. KKTC'de Türkiye ile ilişkileri sağlıklı bir hükümet modelinin kurulacağını ifade eden Tatar, "Bu hükümete umut hükümeti diyebiliriz. Ortağımız HP ile Kıbrıs konusu başta olmak üzere ekonomik konularda iyi bir uyum anlayışı var. İki partinin amacı da Kıbrıs Türk halkını ekonomik ve sosyal olarak kalkındırmak" dedi.

Başbakan olarak kabine de görev alacağını ifade eden Tatar, görüşmeler sonunda 7 bakanlığın UBP'de, 3 bakınlığın ise HP'de olması konusunda uzlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ocak 2018'de yapılan seçimlerde mecliste tek başına hükümet kurma sayısını hiç bir parti yakalayamadığı için 4 parti bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurmuştu. HP'nin koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından 4'lü koalisyon sona erdi.

KKTC'de 26 miletvekili ile tek başına hükümet kurulabiliyor. KKTC'de Meclis'te UBP'nin 21, HP'nin ise 9 milletvekili bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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