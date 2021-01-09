  • BIST 1.541
  • Altın 438,721
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 15 °C
»

KKTC’deki aile faciasında ölen Çobanoğlu ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu’nun annesi Bengü Çobanoğlu ile emekli astsubay olan babası İbrahim Çobanoğlu’nu vurarak intihar etmesinin ardından bugün son yolculuklarına uğurlandı.
KKTC’deki aile faciasında ölen Çobanoğlu ailesi son yolculuğuna uğurlandı

KKTC'nin Geçitkale kentinde yaşanan, 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu’nun annesi Bengü Çobanoğlu ile emekli astsubay olan babası İbrahim Çobanoğlu’nu vurarak intihar etmesinin ardından bugün son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreninin ardından Çobanoğlu ailesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde emekli astsubay olan İbrahim Çobanoğlu içinde de askeri tören düzenledi.  Cenazeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner, çok sayıda bakan katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Çobanoğlu ailesi toprağa verildi.

GEÇİTKALE'DE AİLE FACİASI

KKTC'nin Geçitkale kentinde 14 yaşındaki çocuğun uykudayken annesi Bengü Çobanoğlu ve babası İbrahim Çobanoğlu'nu tabanca ile vurarak öldürdüğü, ardından kendi canına kıymıştı.Çınar, İbrahim ve Bengü Çobanoğlu'nun otopsisi tamamlanmış, silahla ilgili çıkan rapor doğrultusunda evin hayatta kalan tek bireyi olan Eralp Çobanoğlu serbest bırakılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü09 Ocak 2021 Cumartesi 17:00
  • Dev operasyon: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı09 Ocak 2021 Cumartesi 11:32
  • Libya: Türkiye'nin desteğiyle büyük bir operasyona hazırlanıyoruz09 Ocak 2021 Cumartesi 10:25
  • Türk Konseyi: Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyoruz09 Ocak 2021 Cumartesi 09:46
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü kiracılarına 2021'de kira artışı yapılmayacak09 Ocak 2021 Cumartesi 09:45
  • Erzincan'da teröristlerin kullandığı mağara ve barınaklardaki yaşam malzemeleri imha edildi09 Ocak 2021 Cumartesi 09:44
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: CHP zihniyetine yakışan bir ifade09 Ocak 2021 Cumartesi 09:44
  • Siber jandarma 2020'de 6 bin 869 internet sitesinde suç faaliyetleri tespit etti09 Ocak 2021 Cumartesi 09:43
  • Erdoğan'dan 'Birinci İnönü Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü' mesajı: Vatanımıza sadakatle sahip çıkmayı sürdüreceğiz09 Ocak 2021 Cumartesi 09:43
  • Bursa'da 18 fabrika işçisi tinerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı09 Ocak 2021 Cumartesi 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti