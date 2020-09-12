KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan 4 koronavirüs (Kovid-19) hastası, tedavileri için Türkiye'ye getirildi.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla KKTC'den Esenboğa Havalimanı'na 4 Kovid-19 hastası daha getirildi.

Nakil sırasında havalimanı görevlileri ve sağlık çalışanları tarafından maske kullanımı ve mesafe kuralına dikkat edildi.

Ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 9 Eylül'de Türkiye'nin, gece yarısından itibaren KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlayacağını açıklamıştı.