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KKTC'den Konya'da şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Konya'da kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan pilot için başsağlığı mesajları yayımlandı.
KKTC'den Konya'da şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

'YÜCE TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya’da düşen Türk Yıldızları’na ait uçakta şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep için taziye mesajı yayımladı. Taziye mesajında şehit Gençcelep'e rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, şu ifadelere yer verdi:

"Konya Karatay’dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri Türk Yıldızlarına ait NF-5 tipi gösteri uçağının, eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğünü üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dilerim.”

MECLİS BAŞKANI SENNAROĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da Türk Yıldızları'na ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan pilot için yayımladığı taziye mesajında, “Konya’da eğitim uçuşu sırasında gökyüzündeki milli gururumuz Türk Yıldızları’na ait eğitim uçağımızın düştüğünü ve pilotumuzun şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kahraman Pilot Yüzbaşımız Burak Gençcelep’e Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Türk Milletinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

SANER: TÜRK ULUSUNA BAŞSAĞLIĞI DİLERİM 

KKTC Başbakanı Ersan Saner de yayınladığı taziye mesajında olayı büyük üzüntü ile öğrendiğini belirterek, şöyle dedi:

"Ülkemizde 20 Temmuz ve 15 Kasım kutlamalarının en önemli etkinliği olan, hayranlıkla takip edilen Akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi gösteri uçağının Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotunun ise maalesef şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet diler; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve Türk ulusuna başsağlığı dilerim."

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