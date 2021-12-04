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KKTC'den Rum kesiminin sözde 5. parselde doğal gaz arama izni vermesine tepki

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Rum kesiminin sözde 5. parselde doğal gaz arama izni vermesine ilişkin, "Kıbrıs Türk halkının hakları yanında, Türkiye’nin kıta sahanlığını da ihlal eden bu girişim karşısında gereken tedbir alınacaktır." ifadesini kullandı.
KKTC'den Rum kesiminin sözde 5. parselde doğal gaz arama izni vermesine tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rum yönetiminin tek taraflı ilan ettiği sözde 5 numaralı ruhsat sahasıyla ilgili Exxon Mobil-Katar Petrolleri şirketler ortaklığına doğal gaz arama izni verdiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"GKRY’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini hız kesmeden sürdüreceğinin en yeni göstergesi olan bu hareket, tüm uyarılarımıza rağmen Kıbrıs Türk halkının haklarını gasbetmeye devam edeceğini de açıkça ortaya koymaktadır. Kıbrıs Türk halkının hakları yanında, Türkiye’nin kıta sahanlığını da ihlal eden bu girişim karşısında gereken tedbir alınacaktır."

Kıbrıs Türk tarafının hidrokarbon kaynaklarına ilişkin 13 Temmuz 2019 tarihli kapsamlı iş birliği önerisi ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de çıkarı bulunan ilgili tüm tarafların katılımıyla kapsamlı bir konferans düzenlenmesi önerisinin hala geçerli olduğu vurgulanan açıklamada, "Doğu Akdeniz’deki gerginliğin artmasının tek sorumlusu Rum tarafıdır. Bu konuda adım atmaya devam ettikçe Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hak ve çıkarlarımızı korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz." denildi.

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