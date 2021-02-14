KKTC'li siyasilerden Gara bölgesinde şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yayımladığı taziye mesajında, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 10 Şubat tarihinde Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde yuvalanan terör örgütü PKK unsurlarına karşı düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı'nın başarıyla tamamlandığını ve bölgenin kontrol altına alındığını hatırlattı.

Tatar, "Bölgede yapılan aramalarda bir mağarada, hain terör örgütü tarafından daha önce kaçırılan 13 şehidin cesetlerine ulaşılmıştır. Bu vahşeti ve bunu gerçekleştiren hain terör örgütü ile destekçilerini lanetlerken, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına 13 kardeşimize Tanrı'dan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner de yayımladığı mesajında, "Ana vatan Türkiye'nin Kuzey Irak'ta teröristlere karşı gerçekleştirdiği Pençe Kartal-2 Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması bizleri memnun etmiştir. Ne var ki terör örgütü yine kalleşliğini göstermiş ve 13 sivil kardeşimizi topluca şehit etmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ana vatan Türkiye'ye başsağlığı dileriz." değerlendirmesine yer verdi.

Terörizmin tüm insanlığın baş belası olduğunu vurgulayan Saner, tüm ülkelerin terörizmi bir an önce ortadan kaldırmak için koşulsuz iş birliği yapması gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu da Twitter'dan "Gara'da hain PKK terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen 13 kardeşimize ve Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ise Twitter'dan paylaştığı başsağlığı mesajında, şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diledi.