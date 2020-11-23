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KKTC'nin incisi Maraş'ta 46 yıl sonra pedallar döndü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Maraş’ın kısmi açılımının ardından Konya Belediyesi tarafından Maraş için hibe edilen bisiklet ve büfeler faaliyete geçti.
KKTC'nin incisi Maraş'ta 46 yıl sonra pedallar döndü

KKTC'de 46 yıl sonra kısmi olarak açılan Maraş’ta, Konya Belediyesi tarafından kente hibe edilen bisiklet ve büfeler faaliyete geçti. Sabah saatleri itibari ile ziyaretçiler tarafından kullanımına müsaade edilen bisikletler bugüne özel 10 TL karşılığında tüm gün kullanılabilecek. Bugün itibari ile bisikletler 2 saatliğinin 10 TL’ye kiralanabileceği öğrenildi. Bisiklet kiralamada nakit para kullanılmazken kredi kartı ile ödeme yapılırken, kiralama sırasında kimlikler görevlilere emanet bırakılıyor. Konya’dan gönderilen 600 bisikletin 149 adetinin Maraş ziyaretinde kullanılmak üzere bölgeye yerleştirildi. Bisiklet turlarının başlaması ile TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri bölgeyi ziyaret etti. Büyükelçi Başçeri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile birlikte Maraş’ta bisiklet turuna çıktı.Büyükelçi Başçeri, bisiklet alanında Maraş’ın en zengin ailelerinden Lordosların torunu ile de bir süre sohbet etti.

“46 YILLIK MARAŞ BÖLGESİ YENİDEN GAZİMAĞUSA İLE BİRLEŞMİŞ OLACAK”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri burada yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ziyaretinde vurguladığı gibi bu güzel bölgenin yeniden insanlığın kullanımına açılacağı günü bir an evvel görebilmek için çalışıyoruz” dedi.

“İnşallah eski sakinleri de, sahipleri de bu bölgedeki evlerine döndüklerinde 46 yıllık Maraş Bölgesi yeniden Gazimağusa ile birleşmiş olacak” diyen Başçeri, “Böylece Gazimağusa da hemen yanı başında kapalı bir alanla yaşamaktan kurtulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Belediyesi yetkilisi Hayrullah Koru verdiği bilgide bisikletlere çok yoğun bir talep olduğunu ve saat 13.30 itibari ile 260 kişinin başvurduğunu belirtti.

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