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KKTC'ye düşen cisim, 'Suriye'ye ait S-200 füzesi' iddiası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Taşkent köyü bölgesine düşüp, patlayan cismin, Suriye'ye ait S-200 savunma füzesi olduğu iddia edildi.
KKTC'ye düşen cisim, 'Suriye'ye ait S-200 füzesi' iddiası

DHA'nın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre; Taşkent'e düşen füze Suriye'nin İsrail’e karşı hava savunmasında kullandığı bir füzesi olma ihtimali yüksek. 

İsrail’in dün akşam Suriye’ye yönelik saldırısına değinen aynı kaynak, "Muhtemelen bu füze de Suriye tarafından atıldı. Füze ile ilgili bulgular ve bilgiler Genelkurmay'a iletildi. Ankara’dan net bilgi gelecek" dedi.

RUMLAR ALARMDA

Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis de Taşkent’te düşen füze ile ilgili tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu söyledi. Angelidis, Kıbrıs Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e yaptığı kısa açıklamada, hükümetin, Birleşmiş Milletler (BM) ile istişare halinde olduğunu ifade etti.

Patlamaya neden olan cisim konusunda çeşitli senaryoların bulunduğunu söyleyen Angelidis, konu hakkında bir sonuca varıncaya kadar herkesin sabırlı olmasını da istedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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