  • BIST 1.331
  • Altın 461,382
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

KKTC'ye gelişlerde yeni Kovid-19 düzenlemeleri uygulanacak

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 8-23 Aralık tarihleri arasında KKTC'ye giriş yapan herkes 7 günlük karantinaya tabi olacak.
KKTC'ye gelişlerde yeni Kovid-19 düzenlemeleri uygulanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyahat uygulamalarına yeni düzenlemeler getirdi.

KKTC Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde uygulanacak yeni kurallarla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, yurt dışından gelecek herkes, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşuluyla ülkeye giriş yapacak ve 7 gün karantinaya tabi olacak.

KKTC'ye düzenlenecek charter seferlerle, özel uçaklarla, tarifeli seferlerle giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız giriş uygulaması ise durduruldu.

Hava yolu ile KKTC'ye gelmek isteyenlerin ilgili şirketler tarafından HES kodları kontrol edilerek geliş biletleri kesilecek. HES kodunda temaslı veya Kovid-19 pozitif olduğu belirlenen kişilere bilet kesilmeyecek.

Karantina ücretlerini yolcular ödeyecek
Türkiye'den KKTC'ye gelecek yolcuların PCR test sonuçlarının üzerinde QR kodu olması gerekecek.

Tüm test ve karantina ücretleri, KKTC vatandaşı olsun veya olmasın, ülkeye gelen yolcular tarafından karşılanacak.

Karantina ve test ücreti 2 bin 255 lira olarak belirlenirken, ülkeye giriş yapmak isteyen kişiler ücretlerini ödediklerine ilişkin dekontla uçuş yapabilecek.

Mevcut kararlar, 8-23 Aralık tarihlerinde geçerli olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı06 Aralık 2020 Pazar 10:08
  • Kısıtlamayı ihlal eden grup, polise 'gel gel' diye bağırarak ara sokaklara kaçtı06 Aralık 2020 Pazar 10:07
  • Köpeği iple ağaca astı 06 Aralık 2020 Pazar 10:07
  • Pakistan Başbakanı Han: Türk dizileri iyi rol modeller sağlamak amacıyla yayımlanıyor06 Aralık 2020 Pazar 10:03
  • KKTC'ye gelişlerde yeni Kovid-19 düzenlemeleri uygulanacak06 Aralık 2020 Pazar 10:03
  • Türkiye ve dünya gündemi06 Aralık 2020 Pazar 10:01
  • Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı05 Aralık 2020 Cumartesi 23:51
  • Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında05 Aralık 2020 Cumartesi 23:50
  • Kayseri'de tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye 16 bin lira ceza05 Aralık 2020 Cumartesi 23:49
  • MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi05 Aralık 2020 Cumartesi 22:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti