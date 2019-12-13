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Klasik araçların kiralama ücreti 750 liradan başlıyor

Düğünlerde gelin arabası olarak kiralanan klasik araçların minimum 5 saatlik ücreti 750 liradan başlıyor. Bu fiyat tercihe göre 2500 liraya kadar çıkıyor. 
Klasik araçların kiralama ücreti 750 liradan başlıyor

Yaklaşık 10 yıldır bir sektör haline dönüşen düğünlerde klasik araç kiralama günden güne artıyor. ATO Congresium’da düzenlenen Düğün Fuarı’nda Ünver Çiçek Tasarım yetkilisi Vedat Ünver gazetemize kiralamanın detaylarını anlattı. Fiyatların paketler halinde olduğunu ifade eden Ünver, “5 saatlik minimum paketimiz 750 liradan başlıyor talebe göre 2500 liraya kadar çıkıyor ”dedi. Ünver, bu fiyata şoförlük hizmetinin de dâhil olduğunu söyledi.

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MİNİMUM 5 SAATTEN BAŞLIYOR

Klasik araç kiralamada fiyata nelerin dahil olduğunu, hangi arabanın en çok tercih edildiğini anlatan Ünver şöyle konuştu:

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“Fiyatlandırmalar aracına, saatine ve organizasyonun çeşidine göre değişiyor. 5 saatlik başlangıç paketlerimiz var. Onlar 750 ve 850 liradan başlıyor. Organizasyonun süresi, tercih edilen aracın modeli, yapacağı kilometre düşünüldüğünde 2500 liraya kadar fiyat çıkabiliyor. Gerek Ankara içi gerekse Türkiye’nin her noktasına araç gönderebiliyoruz. Müşterilerimizin organizasyonuna göre araç belirliyoruz. Aracın süslemesi, gelin damat nereden alınacaksa güzergahı, şoförü hepsi fiyata dahil. Yani araç kiralayan bir kişi başka hiçbir şeye karışmıyor. Yine mahalle aralarında, trafik lambalarında hediye isteyenler arabaya zarar verenler ya da gelin damadı rahatsız edenlere karşı eskort aracımız gelin arabasına eşlik ediyor. En çok tercih edilen aracımız 1950’lilere ait krem rengi üstü kapalı bir araç. Düğün fotoğraflarında rengi daha uyumlu olduğu için daha çok tercih ediliyor.”

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YAZ KIŞ FARKETMEZ 

“Yaklaşık 8-10 yıldır sektör haline dönüştü. Klasik araçlar düğün ve çeşitli organizasyonlarda kullanılmaya başladı. Yazın kışın fark etmeden kiralanabilir. Klasik araç ortama nostaljik bir hava katıyor, insanların hoşuna gidiyor. İster kapalı ister üstü açık araçlar kiralayabiliyorsunuz. Araçlarımızın tamamı orijinal halinde. Sürekli bakım yapmamız gerekiyor bu araçlara. Parçalarını gerektiğinde yurt dışından getiriyoruz. Bu araçların fiyatları 250bin liradan 500bin liraya kadar değişiyor.”

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Aynı zamanda araç süsleme işi yaptıklarını da ifade eden Ünver, “Araç süsleme fiyatları 150 liradan başlıyor. 500 liraya kadar değişiyor. Kullanılan çiçeğin türü, yoğunluğu, süslemenin çeşidi fiyatı değiştiriyor.” bilgisini verdi. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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