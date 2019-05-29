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Klavye şampiyonu yeni dünya rekorunun peşinde

Dünyada klavyeyi en hızlı kullanan, 18 Türkiye ve 7 dünya şampiyonluğuna sahip Adalet Bakanlığı personeli Aşkın, 30 dakikada 23 bin 800 vuruşluk rekorunu kırmayı hedefliyor.
Klavye şampiyonu yeni dünya rekorunun peşinde

Dünyada klavyeyi en hızlı kullanan kişi unvanını elinde bulunduran Adalet Bakanlığı personeli Celal Aşkın, 30 dakikada 23 bin 800 vuruşluk rekorunu kırarak, bir kez daha dünya şampiyonu olmak istiyor.

Uluslararası klavye şampiyonalarında 4 kez dünya rekoru kıran Aşkın, 12 yıldır katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok kez birinciliği kazandı.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapan Aşkın,  F klavyeyi, Gümüşhane Adalet Meslek Lisesinde öğrenciyken kullanmaya başladığı daktilo sayesinde öğrendiğini belirtti.

İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördüğü yıllarda F klavyede 10 parmak yazma çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Aşkın, daktilo dersine giren öğretmeninin teşvikiyle yarışmalara katıldığını söyledi.

Aşkın, ilk kez 2007'de Türkiye şampiyonasına katıldığını ifade ederek, "Yarışmalarda derece elde edemeyeceğimi düşünüyordum ama ilk katıldığımda Türkiye şampiyonluğunu kazandım. Bu, yarışmalarda derece elde edemeyeceğime dair ön yargımı kırdı." dedi.

Yarışmanın düzenlendiği yerde F klavyenin mucidi Dr. İhsan Sıtkı Yener ile tanışma fırsatı bulduğunu belirten Aşkın, Yener'den aldığı eğitim ve desteklerin ardından dünya şampiyonalarında da yarıştığını kaydetti.

"Hedefim, ülkeme yeni dünya rekoru kazandırmak"

Aşkın, 2007'den bu yana ulusal ve uluslararası yarışmalara aralıksız katıldığını anlatarak, "Şu ana kadar 18 Türkiye şampiyonluğu, 4'ü dünya rekoru olmak üzere 7 dünya şampiyonluğu kazandım. Uluslararası şampiyonalarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve yeni rekorlar kırmak için çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Sardunya Adası'ndaki Cagliari şehrinde temmuzda düzenlenecek 2019 Dünya Bilgisayar Şampiyonası'na Adalet Bakanlığının desteğiyle katılacağını belirten Aşkın, şöyle devam etti:

"Şampiyonalara hazırlanırken daima kendimle yarışıyorum. Bu nedenle yarışmalarda elimden gelenin en iyisini yaparak kendi derecemi geçmeye çalışıyorum. 2017'de 30 dakikada 23 bin 800 vuruş yaptım. Yani dakikada hatasız 151 kelime yazarak dünya rekoru kırdım. Bu yılki hedefim 30 dakikada 24 binden fazla vuruş yaparak, ülkeme yeni dünya rekoru ve şampiyonluk kazandırmak."

"Hızlı yazmak için en uygunu F klavye"

Dünya şampiyonu olduğunda diğer ülke yarışmacılarının şaşkınlıkla parmaklarının videolarını çektiğini söyleyen Aşkın, şampiyonluklar kazanmasında F klavyenin tasarımının da büyük katkısı olduğunu bildirdi.

Hızlı yazmak isteyenlerin F klavye kullanması gerektiğini vurgulayan Aşkın, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaygın olarak F ve Q klavye kullanılıyor. Bunlardan, hızlı yazmak isteyenler için en uygunu F klavyedir. Q klavye, yavaş yazmak için tasarlanmıştır. F klavye ise Türkçedeki sözcükler incelenerek en çok kullanılan harfler parmaklarda en işlek yerlere gelecek şekilde hızlı yazım için dizayn edilmiştir. Örneğin, A harfi F klavyede işaret parmağa denk gelirken, Q klavyede serçe parmağa denk gelir. Gençlere ve hızlı yazmak isteyenlere F klavye kullanmalarını ve çalışmalarını 10 parmak kullanarak yapmalarını tavsiye ederim."

"Bilgi ve tecrübelerimi gençlerle paylaşıyorum"

Aşkın, hem Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı çatısı altında hem de katip adayları ile meslek lisesi öğrencilerine eğitim ve seminerler verdiğini dile getirdi.

Bu eğitimlerde bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaştığını belirten Aşkın, "Okullardan gelen talepleri de geri çevirmeyerek, liselerdeki öğrenciler için seminerler düzenliyorum. Onlara, F klavyeyi, zabıt katipliği mesleğini, gelecekte Adalet Bakanlığı bünyesinde ne gibi görevlerde bulunabileceklerini anlatıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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