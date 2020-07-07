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Klima bakımları maliyetli, ofislerde mesailer sıcak geçiyor

Coronavirüs tedbirleri nedeniyle belirtilen kurallara göre yenilenmesi gereken klima sistemlerini, işverenler maliyetleri nedeniyle yaptırmıyor. Bu durumda çalışanlar için gün boyu sıcak ve maskeli bir mesai demek.
Klima bakımları maliyetli, ofislerde mesailer sıcak geçiyor

Coronavirüs önlemleri kapsamında kapalı alanlarda klima çalıştırmak yasak. Ya da yeni bir klima havalandırma sistemi gerekiyor ki pek çok firma bunun çok maliyetli olduğunu düşünerek klimaların çalıştırılmasına izin vermiyor. Fakat bugünlerde Başkent’te 35 dereceyi aşan hava sıcaklıkları nedeniyle ofis, plaza ve bankalarda çalışanlar için zorlu bir mesai demek.  Ofis çalışanları günün tamamını sıcak ortam maskeli şekilde geçirdiklerini ifade ederek, “Pek çok arkadaş sıcaktan artık maskesini çıkarmak zorunda kalıyor” dedi.

ÇALIŞMAK GÜÇLEŞİYOR
Yaşanan sıkıntı ile ilgili gazetemize konuşan ofis çalışanları müşteri ve diğer ofis çalışanlarından korunmak için maskenin zorunlu olduğu üzerine bir de sıcağın eklendiğini ifade ederek, “Sabah 8’den akşam saatlerinde kadar devamlı ofis ortamında çalışıyoruz. Bilindiği gibi plazaların neredeyse tamamı camdan yapılıyor ve buda güneş ışığının gün boyu içeride olması demek. Değiştirilmeyen klima tesisatları nedeniyle ofiste klima açılması da yasaklandı. Hava ısındığından bu yana için çalışmak 2 kat daha zor hale geliyor. Aşırı sıcaklarda ise çalışmak neredeyse imkansız. Ofise müşteri gelmediğinde maskelerimizi çıkarmak zorunda kalıyoruz” dedi. 

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BANKA ÇALIŞANLARI İÇİN ZORLU MESAİ 
Gazetemize konuşan bir banka çalışanı ise yaşadıkları sıkıntı şöyle anlattı:
“Çalışma ortamımızda klimaların çalıştırılması yasak. Bilindiği gibi bankalar genelde giriş katta ve camdan dışarının ışığını alır şekilde yapılır. Özellikle son günlerde sıcaklardan dolayı ofisin içerisinin ısısı hayli artıyor. Dayanılmaz hale geliyor. Maske zorunluluğu da eklenince mesaiyi bitirmek güçleşiyor. Ayrıca devamlı bankaya dışarıdan gelen müşteriler olduğu için maskede esneklik de yapamıyoruz. Fakat bazı arkadaşlarımız kısa süreli sağlıklarını tehlikeye atarak çıkarmak zorunda kalabiliyor.” 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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