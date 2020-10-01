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'Kobani' soruşturmasında 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca Kobani olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu 20 kişiden 14'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
'Kobani' soruşturmasında 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Kobani olayları' olarak bilinen 6-7 Ekim 2014 tarihlerindeki eylemlere ilişkin, sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Ayla Akat Aka, Nazmi Gör, Beyza Üstün, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri Alp Altınörs, Altan Tan, Gülfer Kaya, Ali Ürküt'ün de bulunduğu 20 kişi, 25 Eylül'de gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde sorgulaları tamamlanan şüphelilerden 14'ü, geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi. Aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin bir kısmanın PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı, bir kısmının da yurt dışında olduğu belirtildi. Yurt içinde bulunduğu anlaşılan 1 şüphelinin de yakalanması çalışmalarına devam edildiği bildirildi.  Öte yandan Kobani olayları sırasında HDP MYK üyesi ve halen HDP milletvekili olan 7 kişi hakkında da dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke düzenleneceği belirtildi.

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