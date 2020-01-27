  • BIST 122.142
  • Altın 301,951
  • Dolar 5,9429
  • Euro 6,5536
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -2 °C
»

Kobe Bryant hayatını kaybetti

Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen ABD’li Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Kobe Bryant hayatını kaybetti

TMZ’ye göre bu sabah, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Calabasas şehrinde bir helikopter kazası meydana geldi.  Sikorsky S-76 türü helikopterde bulunan 5 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurgularken uçağın düştüğü bölgede herhangi bir ev olmadığını ve karayolunun da etkilenmediğini aktardı. 

Öte yandan Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın düşen helikopterde olmadığı ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki grubun bakışma kavgası: 2'si kardeş 3 yaralı27 Ocak 2020 Pazartesi 09:51
  • AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan gazeteci Akinan'ın iddiasına yalanlama27 Ocak 2020 Pazartesi 09:50
  • Bursa'da tarihi 'Tevrat' ele geçirildi: 1 gözaltı27 Ocak 2020 Pazartesi 09:47
  • Erdoğan: Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz27 Ocak 2020 Pazartesi 09:30
  • AFAD son durumu paylaştı! 45 kişi kurtarıldı, 39 kişi hayatını kaybetti27 Ocak 2020 Pazartesi 09:30
  • İçişleri Bakanı Soylu'dan sert açıklama: Gözyaşları karşılıksız kalamayacak27 Ocak 2020 Pazartesi 09:24
  • İletişim Başkanı Altun'dan basın kartı açıklaması27 Ocak 2020 Pazartesi 09:20
  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ölüme her an hazır olmamız lazım27 Ocak 2020 Pazartesi 09:18
  • Türkiye ve dünya gündemi 27 Ocak 202027 Ocak 2020 Pazartesi 09:17
  • Elektrik Kesintisi 27 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ27 Ocak 2020 Pazartesi 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti