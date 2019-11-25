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Koç Holding'den Yapı Kredi Bankası açıklaması

Yapı Kredi'yi yöneten Koç Finansal AŞ'de yüzde 50 ortaklığı bulunan İtalyan UniCredit'in elindeki hisseleri Koç Grubu'na devretmek için görüşmeler yapıldığına dair haberler üzerine bir açıklama yayımladı.
Koç Holding'den Yapı Kredi Bankası açıklaması

Yapı Kredi'yi yöneten Koç Finansal AŞ'de yüzde 50 ortaklığı bulunan İtalyan UniCredit'in elindeki hisseleri Koç Grubu'na devretmek için görüşmeler yapıldığına dair haberler üzerine bir açıklama yayımladı. Açıklamada görüşmeler teyit edilirken henüz bir yönetim kurulu kararı bulunmadığı belirtildi.

Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle:

- Basın-yayın organlarında, müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızdan Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) hisselerinin tamamının iş ortağımız Unicredit'ten satın alınarak Yapı Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) çoğunluğun Şirketimize geçeceği ve iş ortaklığının sona erdirileceği yönünde bazı haberler çıkmıştır.

- Konu hakkında daha önce yaptığımız açıklamada belirtildiği üzere, portföyümüzde yer alan şirketlere ilişkin hissedarlık alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılmakta olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmaktadır.

- Bu kapsamda, YKB sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak çoğunluğa ulaşmamak kaydıyla, pay alımı dahil KFS ve YKB ortaklık yapılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Unicredit ile görüşmelerimiz devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır. Bu nedenle, Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.

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