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Koç ile ortaklığını bitiren banka 8 bin kişi çıkaracak

Yapı Kredi Bankası üzerinden Koç Grubu ile 2002 yılında başlattıkları yüzde 50-50 ortaklığı geçtiğimiz günlerde bitiren İtalya’nın önde gelen bankalarından Unicredit 3 yıl içerisinde 8 bin işçiyi işten çıkararak, 500 kadar şubeyi de kapatacağını açıkladı.
Koç ile ortaklığını bitiren banka 8 bin kişi çıkaracak

Milano merkezli bankadan yapılan yazılı açıklamada, İtalya, Almanya ve Avusturya’ya yoğunlaşmak üzere 2020 il 2023 arasındaki dönemde, personelin yüzde 12 oranında düşürüleceği, şubelerin de yüzde 17’sine denk gelen bölümünün kapatılacağı ifade edildi.

8 BİN İŞÇİYİ ÇIKARACAK

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bankanın toplamda 8 bin kadar işçiyi çıkaracağı, bununla birlikte bankanın iş gücünün yüzde 9’una denk gelen yaklaşık 500 şubesini de kapatacağı kaydedildi.

Bütünleştirme maliyetlerinin toplamda 1,4 milyar avroyu bulacağı, bunun 1,1 milyarının İtalya’yı ilgilendirdiği, 0,3 milyarlık tutarının ise Avusturya ve Almanya’yı ilgilendirdiği belirtildi.

UniCredit geçen hafta da Koç Topluluğu ile Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler’deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzalamıştı.

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