  • BIST 109.779
  • Altın 376,592
  • Dolar 6,7913
  • Euro 7,7084
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 26 °C
»

Koca: 65 yaş üstü yaş grubunda Kovid-19'a yakalanma oranı yüzde 50 düştü

Sağlık Bakanı Koca, "65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yüzde 50 düştü." dedi.
Koca: 65 yaş üstü yaş grubunda Kovid-19'a yakalanma oranı yüzde 50 düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yüzde 50 düştü." dedi.

"Normalleşme sürecinde kılavuzumuz riskin devam ettiği gerçeğidir, son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür." diyen Koca, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40'ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71."  ifadesini kullandı.

"Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz." şeklinde konuşan Koca, şunları söyledi:

"Ülkelerin salgın durumunu da göze alarak hangi takvimle bu seferlerin, uçuşların izinlerinin verilebileceğini belirledik.

Ülkelerle ilgili bir risk olduğunu tespit ettiğimizde bunu tekrar değerlendireceğiz."

Bakan Koca, "(Kovid-19 vaka sayıları) Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu." ifadesini kullandı.

Antikor testi konusunda Koca, "Bu çalışmayla toplumdaki bağışıklama durumumuzun düzeyini bölge bölge de il il de bilmiş olacağız." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü10 Haziran 2020 Çarşamba 17:08
  • Gazzeliler 53. yılında Doğu Kudüs'teki İsrail işgalini protesto etti10 Haziran 2020 Çarşamba 16:54
  • AB-Türkiye Dostluk Grubu kuruldu10 Haziran 2020 Çarşamba 16:51
  • TBMM Başkanlığı: Genel Sekreterliğin karantinaya alınması söz konusu değildir10 Haziran 2020 Çarşamba 16:16
  • Adalet Bakanı Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla görüştü10 Haziran 2020 Çarşamba 16:14
  • Eğitimlerini tamamlayan 53 Türk mühendis Akkuyu NGS'de işe başladı10 Haziran 2020 Çarşamba 16:13
  • İngiltere için korkutan uyarı10 Haziran 2020 Çarşamba 16:03
  • İdlib'de gerçekleştirilen 16'ncı Türk-Rus devriyesinde bir ilk10 Haziran 2020 Çarşamba 16:02
  • Diyarbakır annelerinden Elhaman: Oğlum gel devletimize sığın10 Haziran 2020 Çarşamba 15:56
  • Çevrimli köyünde terör saldırısında 30 yıl önce katledilen 27 kişi anıldı10 Haziran 2020 Çarşamba 15:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti