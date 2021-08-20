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Koca şiddetinden kaçtı, babasından kurtulamadı

Adana’da eşinden şiddet görünce evi terk edip baba evine sığınan, boşanmak isteyince de kararına karşı çıkan babası İsa D. ile tartışan Ümmü Gülsüm A. (24), sığınma evine yerleşti.
Koca şiddetinden kaçtı, babasından kurtulamadı

Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Ümmü Gülsüm A., şiddet gördüğü eşini terk edip babası İsa D.’nin evine sığındı. Bir süre sonra Ümmü Gülsüm A., boşanma kararı aldı, durumu babasına söyledi. İsa D. kızının bu kararına karşı çıkınca, tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bu kez de baba evini terk eden Ümmü Gülsüm A., sığınma evine yerleşti. İsa D., 18 Ağustos günü kızını bularak eve getirdi. Saat 14.30 sıralarında baba ile kızı arasında tartışma çıktı. İsa D., kızını dövüp, binanın 2’nci katındaki daireye yerleştirerek kapıyı kilitledi.

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KARDEŞLERİ GÖRMEK İSTEYİNCE BIÇAKLADI

Ümmü Gülsüm A.’yı kardeşleri görmek istedi. Çocuklarının ısrarı üzerine öfkelenen İsa D., yanında taşıdığı bıçakla kızını önce göğsünden, ardından da boğazından bıçakladı. Evdekilerin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ümmü Gülsüm A., ağır yaralı olarak ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İsa D. ise Yüreğir Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Hastanede tedavisi devam eden Ümmü Gülsüm A.’nın ilk ifadesinde, babasından şikayetçi olduğunu söylediği belirtildi. Emniyette sorguya alınan İsa D. ifadesinde, olay anında öfkeye kapılıp şuurunu kaybettiğini söylediği bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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