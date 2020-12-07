  • BIST 1.333
  • Altın 461,125
  • Dolar 7,8339
  • Euro 9,4852
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Koca şiddetiyle gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu

Ankara'da, boşanma aşamasındaki eşi Salih G. (41) tarafından öldüresiye dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen güzellik uzmanı Rus Vera Chikareva (35) lüks sitedeki evinde ölü bulundu.
Koca şiddetiyle gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu

Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde Vera Chikareva'nın oturduğu evden gelen kötü kokular üzerine komşuları polise haber verdi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiklerinde oturma odasında Chikareva'yı yerde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Polis, evde ve bina çevresinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Chikareva'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. Kamera kayıtları incelemesinde Chikareva'nın 30 Kasım Pazartesi günü girdiği evinden bir daha dışarıya çıkmadığı ve kimsenin de eve girmediği belirlendi. Düşerek başını yere çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen Chikareva'nın kesin ölüm nedeni otopside saptanacak.

EŞİNDEN ŞİDDET GÖRMÜŞTÜ

Güzellik uzmanı Vera Chikareva, yaklaşık 2 ay önce boşanmak istediği sebze meyve toptancısı eşi Salih G. tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme geldi. Chikareva, 1,5 yıllık eşi Salih G. hakkında geçen 2 Eylül'de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara 1'inci Aile Mahkemesi, Salih G.'ye 3 ay uzaklaştırma tedbiri uygularken, Rus kadın evi terk edip, boşanma kararı aldı. Salih G.'nin, uzaklaştırma tedbirine rağmen geçen 25 Ekim'de konuşma bahanesiyle tekrar eşinin yalnız yaşadığı evine gidip, şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Eşinin öldüresiye dövdüğü iddia edilen Vera Chikareva, hastanede gördüğü tedavinin ardından darp raporu olarak şikayette bulundu. Salih G. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı, yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin merak edilen soruları yanıtladı07 Aralık 2020 Pazartesi 14:18
  • Tunceli'nin dağlarında kış ovalarında sonbahar havası yaşanıyor07 Aralık 2020 Pazartesi 13:56
  • Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti07 Aralık 2020 Pazartesi 13:55
  • Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar07 Aralık 2020 Pazartesi 13:23
  • Yasemin'i öldürüp cesedini yol kenarına atan eski nişanlı tutuklandı07 Aralık 2020 Pazartesi 13:21
  • Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Seri üretimine 2021'de başlıyoruz07 Aralık 2020 Pazartesi 13:19
  • Kazakistan’da üç bin yıllık kartalla avcılık geleneği spor dalı olarak geliştiriliyor07 Aralık 2020 Pazartesi 12:59
  • DİSK: Asgari ücret en az net 3 bin 800 lira olmalıdır07 Aralık 2020 Pazartesi 12:58
  • Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de hakça paylaşımdan yanayız07 Aralık 2020 Pazartesi 12:57
  • Uzmanlara göre AB Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulayamayacak07 Aralık 2020 Pazartesi 12:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti