Koca yürekli küçük pehlivan

Kahramankazan Belediyespor’un 13 yaşındaki güreşçisi Halil Hazar katıldığı Türkiye şampiyonasında birinci olarak altın madalya kazandı.

Yeteneğiyle herkesi büyüleyen küçük pehlivan, final müsabakasında, tuşla yendiği rakibinin büyük üzüntü yaşaması üzerine kendisini teselli ederek, kürsüde elini kaldırdı. Minik güreşçinin bu hareketleri izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.



Kahramankazan Belediyespor’un 13 yaşındaki güreşçisi Halil Hazar, Antalya’da düzenlenen U-13 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. 78 kiloda mindere çıkan Halil, güreş yeteneği ve tekniğiyle izleyenleri kendisine hayran bırakırken, zorlu geçen şampiyonanın sonunda altın madalyaya ulaşmayı başardı. Küçük güreşçinin final maçında yaptığı hareketler ise taraflı tarafsız herkesin gönlüne girmesine neden oldu. Kahramankazan Belediyesporlu güreşçi, final müsabakasında Eruzurum Büyükşehir Belediyespor’un güreşçisi aynı yaştaki Berat Ertürk’le karşılaştı. Halil final müsabakasında rakibini kısa sürede tuş ederek yenmeyi başardı. Halil Türkiye şampiyonu olduğu için sevinirken, Berat ise büyük bir üzüntü yaşadı. Kahramankazanlı minik güreşçi Halil henüz kendi sevincini tam anlamıyla yaşamamışken minderde büyük bir üzüntü yaşayan rakibini uzun süre teselli etmek için uğraştı. Kahramankazanlı sporcu müsübükanan sonunda düzenlenen madalya töreninde de ikincilik kürsüsünde yer alan rakibinin üzüntüsünün devam ettiğini görünce elini havaya kaldırarak ikinci bir jest daha yaptı. Minik güreşçi Halil’in bu tavır ve hareketleri turnuvayı takip eden herkes tarafından ayakta alkışlandı.

Bayrağımızı dünyada dalgalandıracağım

Türkiye Şampiyonu Halil, zorlu geçen turnuvada şampiyon olduğu için son derece mutlu olduğunu belirterek, hedefinin milli takıma girerek bayrağımızı dünya ve olimpiyatlarda dalgalandırmak olduğunu söyledi. Rakibinin üzüntüsünü paylaşmasının kendisi için doğal olduğunu ifade eden Halil, “Berat kardeşimizin çok üzüldüğünü görünce kendisini moral vermek istedim. Ona çok iyi güreştiğini söyledim” diye konuştu.

Şampiyonluktan da önemli

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, şampiyon güreşçileri Halil’in Kahramankazan’a bu gururu yaşattığı için son derece mutlu olduklarını belirtirken, “Ancak burada pehlivanımız Halil’in şampiyon olması kadar, maç sonunda rakibine yönelik sergilediği bu tavır ve tutum bizleri ve izleyen herkesi daha çok mutlu etti. Halil’in bu tavrı, sağlıklı ve ahlaklı nesiller yetiştirmek için spor alanında attığımız adımların ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesi olması açısından da oldukça önemli. Kardeşimizi tebrik ediyor, yolunun açık olmasını temenni ediyorum. Sporun ve soprucunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

