'Koca Yusuf' bu kez Vuhan'dan havalandı

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den Türk vatandaşların tahliye edecek TSK'a ait 'Koca Yusuf' adlı kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden havalandı.

Türk vatandaşlarının Çin'in Vuhan kentinden tahliyesi başladı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşların tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 'Koca Yusuf' adlı kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı" ifadeleri kullanıldı.