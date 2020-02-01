  • BIST 119.140
  • Altın 305,717
  • Dolar 5,9765
  • Euro 6,6232
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -3 °C
»

'Koca Yusuf' bu kez Vuhan'dan havalandı

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den Türk vatandaşların tahliye edecek TSK'a ait 'Koca Yusuf' adlı kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden havalandı.
'Koca Yusuf' bu kez Vuhan'dan havalandı

Türk vatandaşlarının Çin'in Vuhan kentinden tahliyesi başladı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşların tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 'Koca Yusuf' adlı kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı" ifadeleri kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarıyer'de polis okulu, uyuz nedeniyle tatil edildi01 Şubat 2020 Cumartesi 08:12
  • 3 bin kişi yağmur duası için toplandı01 Şubat 2020 Cumartesi 08:10
  • Maltepe'de zincirleme kaza01 Şubat 2020 Cumartesi 07:59
  • İstanbul Üniversitesi'nden Korona Virüs raporu01 Şubat 2020 Cumartesi 04:12
  • Musul'da ABD üssüne saldırı01 Şubat 2020 Cumartesi 04:09
  • İsveç'te ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü01 Şubat 2020 Cumartesi 04:06
  • Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam01 Şubat 2020 Cumartesi 04:04
  • İngiltere’nin olaylı Brexit süreci sona erdi01 Şubat 2020 Cumartesi 04:03
  • Elazığ'da deprem!01 Şubat 2020 Cumartesi 04:02
  • Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de maske stokları tükeniyor31 Ocak 2020 Cuma 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti