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Koca Yusuf yola çıktı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde saat 09.00'da toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası, virüs hakkında açıklamalar yaptı.
Koca Yusuf yola çıktı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan yeni tip coronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili yeni bir açıklama yaparak "acil durum ilan" etmesi Türkiye'yi de harekete geçirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında saat 09.00'da toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası, yeni tip koronavirüs hakkında bakanlığın aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarında satır başları;

"31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de.

11 bin yolcu tarandı, herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.

"TÜRKİYE'DE VİRÜSÜ TAŞIYAN BİR HASTA YOK"

Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs tanısı konan bir hasta yok. Şu ana kadar 70 kişi koronavirüs şüphesiyle gözetim altına alında. Hepsi negatif çıkan yok. Adana'da gözetim altındaki iki vakada da negatif sonuç çıktı.

"ÇİN'DEN GELECEK VE HASTALIK TAŞIMAYAN TÜRK VATANDAŞLARI 14 GÜN BOYUNCA GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK"

Vuhan'da 34 Türk vatandaşımız, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut, sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak. Çin'den tahliye edilecek Türk vatandaşları arasında hastalığı taşıyan biri yok. Çin'den getirilecek vatandaşlar, 14 gün boyunca tedbir amaçlı gözlem altında tutulacak.

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