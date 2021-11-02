Kocaeli, en çok vaka artışı olan 10 ilden biri oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabı üzerinden açıkladığı verilere göre, Kocaeli yurt genelinde en fazla koronavirüs vaka artışı görülen 10 ilden biri oldu. 16- 22 Ekim tarihleri arasında geçen hafta 100 binde 428,44 olan vaka sayısı, 28,44 artarak 456,88’e çıktı.
Kentte yaşayan 18 yaş üzerindeki nüfusun yüzde 75,6’sının en az 2 doz aşı yaptırmasına rağmen, vaka sayıları artmaya devam ediyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan risk haritasında da başta kent merkezi olmak üzere birçok mahallenin kırmızı renge döndüğü görüldü.
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