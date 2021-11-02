Kocaeli, en çok vaka artışı olan 10 ilden biri oldu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı illere görev haftalık vaka haritasında Kocaeli en fazla vaka artışı olan 10 ilden biri oldu. Kentte 100 bin kişide 428,44 olan vaka sayısı, 456,88’e yükseldi.