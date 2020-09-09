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Kocaeli ve İstanbul’u birleştirecek metro hattında çalışmalar sürüyor

KOCAELİ’de yapımına devam edilen, tamamlandığında Kocaeli ile İstanbul’u birleştirecek Gebze-Darıca metro hattının inşaatında çalışmalar devam ediyor.
Kocaeli ve İstanbul’u birleştirecek metro hattında çalışmalar sürüyor

Kocaeli’de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı sürdürülen ve tamamlandığında Kocaeli ile İstanbul’u Marmaray bağlantısı ile birbirine bağlayacak olan Gebze-Darıca metro hattı inşaatında çalışmalar devam ediyor. Toplam 11 istasyonu olan ulaşım hattının Gebze ve Darıca arasında kalan kısmının 2022 yılı sonunda, tamamının ise 2023 yılının sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul ve Kocaeli arasındaki günlük yolcu hareketliliğinin çok fazla olduğunu belirterek, “İstanbul’dan buraya özellikle Kartal, Pendik ve Tuzla gibi ilçelerden ciddi bir iş trafiği var. Yine buradan o bölgeye doğru da aynı trafik var. Şehir içindeki trafiği de düşündüğümüzde toplam 55 bin aracın trafikten çekileceğini tahmin ediyoruz belki de çok daha fazlası olacak. Şehirler arası trafiği de kattığınızda sayı çok daha artacaktır. Bu tür hesaplamalarda raylı sistemin konforu geldikten sonra talebi çok daha fazla arttığını hep gözlemledik. Tramvay projemizde bunu yaşadık. Trafikten 55 bin aracın çekilmesi demek, karbon emisyonunun azalması, küresel ısınma, iklim değişikliği açısından da daha kaliteli bir hava soluma açısından da daha çevreci bir ortamda yaşama açısından da son derece kıymetli. Belki de gelecek nesillere yapılan en büyük yatırım budur” dedi.

Projenin 2023 yılının sonunda tamamlanacağını kaydeden Başkan Büyükakın, “Toplam 11 istasyonun 10 tanesinde çalışma devam ediyor. 15,4 kilometrelik hattın 900 metresi delinmiş vaziyette. Gebze ve İstanbul tarafındaki çalışmalar ise hızlı bir şekilde ilerliyor. Nasip olursa 2022 yılının sonunda organize sanayi bölgeleriyle Gebze arasındaki kısım tamamlanmış olacak böylece Marmaray ile entegrasyon da tamamlanmış olacak. Hem İstanbul yönünden Kocaeli’ye gelmek isteyen hem de İstanbul’dan Kocaeli yönüne gitmek isteyenler alternatif ve çok daha hızlı ve kaliteli bir toplu taşıma imkanına kavuşmuş olacaklar” diye konuştu.

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