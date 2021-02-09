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Kocaeli'de Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ'nin Derince ve Gebze ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda Afganistan uyruklu toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'de Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesindeki bir hurdacıda, 10 düzensiz göçmenin kaçak olarak çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 10 düzensiz göçmen yakalarken, göçmenleri kaçak olarak çalıştırdığı tespit edilen iş yeri sahibi F.I.’yı da gözaltına aldı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bugün Gebze ilçesinde rutin kontrol sırasında durdurulan şehirler arası bir otobüste yapılan aramada ise ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, otobüs sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.

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