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Kocaeli'de fırtınanın yol açtığı 133 olaya müdahale edildi

Kocaeli'de şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 96 çatı uçması, 23 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 2 tabela düşmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 3 tehlike arz eden durum, 4 su taşkını, 2 minare yıkılması meydana geldiği bildirildi
Kocaeli'de fırtınanın yol açtığı 133 olaya müdahale edildi

Kocaeli'de fırtınanın yol açtığı 133 olaya müdahalede bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarılar kapsamında, ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak tedbirlerin zaman kaybetmeden alındığı belirtildi.

Kent genelinde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle saat 01.30 itibarıyla 96 çatı uçması ve çatıda tehlike arz eden durum yaşandığı bildirilen açıklamada, "23 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 2 tabela düşmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 3 tehlike arz eden durum, 4 su taşkını, 2 minare yıkılması olmak üzere toplam 133 olay meydana gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, bu olaylarda 8 vatandaşın yaralandığı, Derince ilçesinde de çatıyla düşen 1 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, vefat eden vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar dilendi.

Kentte fırtınada toplam 11 teknenin battığı ve 7 teknenin karaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca 60 trafoda elektrik kesintisi yaşandığı ve SEDAŞ tarafından duruma müdahale edildiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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