Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Fabrikadaki yangın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.