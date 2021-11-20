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Kocaeli'de kadınların elinden çıkan çocuk kıyafetleri 60 ülkeye gönderiliyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kurulu bulunan ve çalışanlarının yüzde 85'i kadınlardan oluşan tekstil fabrikasında üretilen çocuk kıyafetleri 60 ülkeye ihraç ediliyor.
Kocaeli'de kadınların elinden çıkan çocuk kıyafetleri 60 ülkeye gönderiliyor

İstanbul'da 1998 yılında Merter'de kurulan ve faaliyete geçtiği günden bu yana global bir markaya üretim yapan tekstil firması, düzenli olarak çalışan personel ihtiyacının sorun haline gelmesi üzerine tesislerini taşıma kararı aldı.

Yeni üs olarak Kocaeli'yi seçen firma, Gölcük ilçesinde toplam 15 bin metrekarelik iki tesiste, 620 çalışanla faaliyetlerini sürdürüyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanvekili Gökhan Karaağaç, babası tarafından 1998'de kurulan firmanın ve o zamandan beri global bir markanın stratejik partneri olduğunu, nisan ayında İstanbul'daki fabrikalarını Gölcük'e taşıdıklarını söyledi.

"Aylık üretimimiz 550-650 bin parça civarında"

Bebek ve çocuk ürünleri örme grubu üzerine çalıştıklarını ve genelde tişört, sweatshirt, pijama gibi baskılı ürünler ürettiklerini belirten Karaağaç, aylık üretim kapasitelerinin 550-650 bin parça civarında olduğunu ifade etti.

Karaağaç, Gölcük'teki iki fabrikada 620 çalışanlarının olduğunu dile getirerek, "Hedefimiz, istihdamı 900 kişiye çıkarmak. 2022 sonunda 800, 2023'te de 900'e ulaşmayı planlıyoruz. Şu anki gidişatımıza göre yüzde 85 kadın istihdamı sağlıyoruz." diye konuştu.

Sektörde kadın istihdamı ve liderliğini desteklediklerini vurgulayan Karaağaç, "Belli kritik noktalarda kadınlar çalışıyor ve sorumluluk alıyorlar. Bu konuda ciddi bir ilerleme kaydediyoruz ayrıca ve bu konuda eğitimlerimiz sürüyor. Daha fazla kadın lider yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

En fazla Almanya, İngiltere ve ABD'ye ürün gidiyor

Gökhan Karaağaç, üretimin tamamını global bir marka için yaptıklarını yineleyerek şunları kaydetti:

"İhracata hizmet vermek üzerine kurulmuş bir yapımız var. Yüzde 100 ihracat yapıyoruz, iç piyasayla çalışmıyoruz. Yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürünleri burada ülkelere uygun şekilde paketleyip, direkt nakliyeciye teslim ediyoruz. Nakliyeden de direkt ülkelere dağılıyor. Yani ana bir depoya teslim edilip oradan marka tarafından dağıtılmıyor. Biz gerekli planlamayı yapıp buradan 60 ülkeye gidecek şekilde sevk ediyoruz. Adet bazlı baktığımızda en çok ürünü Almanya, İngiltere, ABD'ye gönderiyoruz. Yani Avrupa ve Amerika ağırlıklı diyebiliriz."

Tekstil sektöründe bir kümelenme olmasa da Kocaeli'nin kendilerine sağladığı ciddi avantajlar olduğuna işaret eden Karaağaç, kentin İstanbul'a yakınlığı ve gelişmiş lojistik altyapısı gibi avantajlarını kullanmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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