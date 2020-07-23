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Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti

D-605 kara yolunun Çakırcaali Kocabayramlar sapağı mevkisinde Serkan Barhan (37) yönetimindeki İzmit yönüne giden 34 BSM 420 plakalı otomobil ile Kandıra istikametine seyreden Samet K. (31) idaresindeki İzmit Belediyesine ait 34 VZ 6212 plakalı kamyon çarpıştı. 

Sürücü Barhan ile eşi Duygu (33) ve çocukları Göktuğ Barhan (6) ile kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) olay yerinde yaşamını yitirdi. Serkan Barhan'ın babası Reşit (65) ve annesi Necla Barhan (55) ve Tuğba Kılıç'ın 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç, Kandıra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Yaralı çocuk da hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Samet K. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. 

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