Kocaeli'de kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'nde kereste, mobilya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale ettikleri sırada dumandan etkilenen 3 itfaiye erinden 2'si ambulansla hastaneye kaldırıldı, biri ayakta tedavi edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.