  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,6100
  • Euro 10,1100
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Kocaeli'de kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli'de kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'nde kereste, mobilya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale ettikleri sırada dumandan etkilenen 3 itfaiye erinden 2'si ambulansla hastaneye kaldırıldı, biri ayakta tedavi edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:06
  • Cumhurbaşkanı kararıyla Konya'da bazı alanlar yenileme alanı olarak belirlendi07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:06
  • Mardin'de bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:05
  • Van Valiliğinden 'sosyal medyadaki düzensiz göçmen görüntüleri'ne ilişkin açıklama07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:04
  • Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli atıldı07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:42
  • Yanan orman alanları ağaçlandırılırken doğal bitki örtüsü dikkate alınıyor07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:41
  • Üreticilere 210 milyon liralık destek ödemesi başladı07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:39
  • Antalya'da alevlerin arasındayken yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi konuştu07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:37
  • Bakan Çavuşoğlu: Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:34
  • Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti