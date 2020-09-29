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Kocaeli'de, özel hastane önünde ölümle ilgili soruşturma 

Kocaeli'de, özel hastane önünde ölümle ilgili soruşturma 
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sabah saatlerinde özel hastane önünde fenalaşıp, yere yığılan Sebahattin Duru’ya (60) hastane personelinin müdahalede bulunmaması, sosyal medyada tepkilere neden oldu. 

Olay, saat 06.30 sıralarında, Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Özel Merkez Hastanesi’nin önünde aniden fenalaşarak, yere yığılan Sebahattin Duru'yu görenler, hemen hastane görevlilerinden yardım istedi. Görevliler, iddiaya göre, hastanede olmadığı için Duru'ya müdahalede bulunamayacaklarını söyledi. Çevredekiler, bu duruma tepki gösterirken, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansa alıp, müdahale ettiği Sebahattin Duru, yaşamını yitirdi. 

'İÇERİDEN DOKTOR ÇAĞIRIYORUZ, GELMİYOR'

Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki toplayan görüntülerde, çevredekilerin, fenalaşan Sebahattin Duru'yu kontrol ettiği ve bir kişinin de cep telefonuyla kayıt yaptığı görülüyor. Videoda ayrıca görüntüyü çeken kişi, hastanenin fenalaşan kişiyi kabul etmediğini söyleyerek, "Merkez Hastanesi dibindeyiz. İçeriden doktor çağırıyoruz, gelmiyor. Doktor, yetkisi olmadığını söylüyor. 10 dakika yatıyor. Gebze’nin merkezindeyiz, rezillik. Güvenlik de bakıyor, doktora söylüyoruz, ikisi de gelmiyor. 'Yetkimiz yok' denilerek, özel hastaneden kimse gelmiyor” dedi. 

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SORUŞTURMA 

Sebahattin Duru'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan ilk incelemeye göre, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenilen Duru'nun yakınlarının şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

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