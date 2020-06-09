Kocaeli'de rüşvet operasyonu

Kocaeli'nde Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet aldığı iddia edilen, aralarında iş insanları ve polislerin de bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.
EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Aralarında polis ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun sürdüğü belirtildi.
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