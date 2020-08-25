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Kocaeli'de tavşan eti üretim çiftliği kuruldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde faaliyete başlayan tavşan eti üretim çiftliğinde, tavşan etlerinin kurutularak çocuk mamaları, çocuk bisküvileri ve D vitamini tabletlerinde kullanılması planlanıyor.
Kocaeli'de tavşan eti üretim çiftliği kuruldu

Kandıra Tarım Müdürü Ercan Aydın, Avdan Mahallesi'nde faaliyete geçen çiftliği ziyaret etti.

Ziyarette konuşan çiftlik sahibi zooteknist Faruk İnam, Türkiye'nin "ilk" işletme tescil numaralı ve kendi yemini üretebilen tavşan çiftliğini faaliyete geçirdiklerini belirtti.

Çalışmaları hakkında bilgi veren İnam, tavşan etinin, D vitamini olarak çok zengin bir besin kaynağı olmakla beraber kolesterol değeri düşük olduğunu vurguladı.

Tavşan etini kurutmayı ve toz haline getirerek çeşitli gıda ve sağlık ürünlerinde kullanmayı amaçladıklarını ifade eden İnam, "Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyoruz. Tavşan etinde D vitamini oranının yüksek olması, özellikle çocuk beslemelerinde D vitamini eksikliğinde ciddi katkılar sunacaktır. Avrupa'da tavşan eti tüketimi, kanatlı hayvan et tüketimiyle karşılaştırdığımızda birebir gitmektedir. Organik, besin değerleri yüksek gıda ve gıda katkıları üreterek sağlıklı nesiller yetişsin istiyoruz. Türkiye'de ilk tavşan üretim çiftliğinde üretilen tavşan etleri kurutularak çocuk mamalarında, çocuk bisküvilerinde ve D vitamini tabletlerinde kullanılacak." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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