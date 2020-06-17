  • BIST 110.940
  • Altın 379,863
  • Dolar 6,8299
  • Euro 7,7037
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Kocaeli'de trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

Kocaeli'de, görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanan trafik polisi Fatih Kara, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Kocaeli'de trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik polisi Fatih Kara'nın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu belirtti.

Tipioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fatih Kara, 8 Haziran 2020'de görevi esnasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Şehit polis memuru Kara'nın cenaze törenine ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağı bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'de trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu17 Haziran 2020 Çarşamba 08:55
  • Sağlık Bakanlığının 250 sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de17 Haziran 2020 Çarşamba 08:55
  • Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı17 Haziran 2020 Çarşamba 08:54
  • Bakanlık denetimindeki toksik kimyasalların kapsamı genişletildi17 Haziran 2020 Çarşamba 08:54
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek17 Haziran 2020 Çarşamba 08:52
  • ABD, Esed rejimine yaptırım uygulayacak17 Haziran 2020 Çarşamba 08:49
  • TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir17 Haziran 2020 Çarşamba 08:48
  • Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe: Pençe-Kaplan Operasyonu başladı17 Haziran 2020 Çarşamba 08:46
  • Göç İdaresi Genel Müdürü Ayaz: Ülkemizde bir göç krizi yok17 Haziran 2020 Çarşamba 05:49
  • '1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımlar ele alındı'16 Haziran 2020 Salı 23:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti