Kocaeli’de yağ fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Balcı köyünde bulunan yağ fabrikasında meydana geldi.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
EKİPLER SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Balcı köyünde bulunan yağ fabrikasında meydana geldi.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
EKİPLER SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
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