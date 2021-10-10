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Kocaeli’de yağ fabrikasında korkutan yangın

Kandıra ilçesindeki bir yağ fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kocaeli’de yağ fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Balcı köyünde bulunan yağ fabrikasında meydana geldi.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

EKİPLER SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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