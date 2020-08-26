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Kocaeli'de yarım tonu aşkın kokain ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de yarım tonu aşkın kokain ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'de, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce kentteki bir limanda düzenlenen operasyonda 540 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir limana düzenlenen operasyonda Gümrük Muhafaza ekiplerince tek seferde müstakilen ele geçirilen en büyük miktardaki kokain, basın mensuplarına gösterildi.

Uyuşturucu tacirlerinin alıcılara mesaj için paket üzerinde kuş ve yazı gibi simgeler kullandığı görüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin işlemleri devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gümrükler Muhafaza teşkilatının Kocaeli'de gerçekleştirdiği operasyonda tek seferde müstakilen en büyük miktardaki kokaini ele geçirdiğini bildirmişti.

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