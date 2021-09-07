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Kocaeli'deki 'Palu ailesi' davasında karar

Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin davada, cinayet sanığı Tuncer Ustael "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlardan 7 yıl hapis, 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 14 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli'deki 'Palu ailesi' davasında karar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen ve haklarında verilen karar usul hatası gerekçesiyle üst mahkeme tarafından bozulan 6 kişinin yeniden yargılandığı davada karar verildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar suça sürüklenen çocuk F.P. ve Havva Palu ile tutuklu sanıklar Ayşe Palu ve Emine Ustael hazır bulundu. Tutuklu sanıklar İsa Palu ve Tuncer Ustael ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanık Havva Palu'nun kızı Meryem Tahnal'ın öldürülmesi eylemine iştirak ettiği hususunda kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklanmasını talep etti.

Duruşmada, sanık ve avukatların esasa ilişkin beyanda bulunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, sanık Tuncer Ustael'i, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapis ve 100 lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanık Emine Ustael'i "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum eden heyet, Havva, İsa ve Ayşe Palu'yu, "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl ikişer ay hapse mahkum etti.

Heyet, F.P'ye suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Olay
Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış ancak herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonunda, sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Emine Ustael ile Havva, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapse mahkum edilmişti.

F.P, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi kararıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

Önceki duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, tutuklu sanık Tuncer Ustael hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer 5 aile üyesi hakkında ise 16 yıldan 23 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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