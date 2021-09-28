Koçak ve Lichte, A Milli Futbol Takımı teknik ekibine katıldı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un teknik ekibinde yer alacak Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte, bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.

KENAN KOÇAK'IN KARİYERİ

Kenan Koçak, 5 Ocak 1981'de Kayseri'de doğdu. SV Waldhof Mannheim takımının altyapısında futbola başladı. Ön libero mevkiinde oynayan Koçak, 2001/02 sezonunda aynı takımla ilk profesyonel lig maçına çıktı.

2001/02'de DSV Leoben ve 2003/04'te Austria Salzburg'da [şimdiki adıyla RB Salzburg] iki sezonluk Avusturya deneyimi yaşadı. Koçak, daha sonra Mannheim'a döndü. 2003 yılında Mannheim'de forma giydiği dönemde, takımın teknik direktörlüğünü şimdi yardımcılığını üstlendiği Stefan Kuntz yapmaktaydı.

Almanya ve Avusturya liglerinde çeşitli profesyonel takımlarda forma giyen Koçak, 2006/07 sezonunun sonunda SV Waldhof Mannheim'da geçirmiş olduğu sakatlık nedeniyle faal futbolculuk yaşantısını noktaladı.

İlk antrenörlük deneyimini 2009/10 sezonunda FC Türkspor Mannheim ile yaşayan Koçak, 2011-2013 yılları arasında VfR Mannheim takımında teknik direktör olarak görev yaptı.

2013/14'te SV Waldhof Mannheim'e geçti ve 3 sezon bu kulüp teknik direktör olarak çalıştı.

2015/16 sezonunda Julian Nagelsmann ve Domenico Tedesco gibi isimlerle birlikte Hennes Weisweiler Akademisi'nde teknik direktörlük eğitimini tamamladı.

2016 yılının temmuz ayında Almanya 2. Lig ekiplerinden SV Sandhausen'in başına geçti.

Son olarak Kasım 2019 - Haziran 2021 döneminde ise bir diğer Almanya 2. Lig ekibi Hannover 96'da görev yaptı; Almanya 2. Ligi'nde 150'ye yakın karşılaşmaya çıktı.

JAN-MORİTZ LICHTE'NİN KARİYERİ

Jan-Moritz Lichte, 12 Ocak 1980'de Almanya'nın Kassel kentinde doğdu.

Futbolculuk kariyerine, KSV Baunatal'ın altyapısında başladı ve 1998 yılında A Takım'a yükseldi. Ön libero mevkiinde görev yapan Lichte, bu ekipte dokuz sezon forma giydi ve toplam 258 maça çıktı. Futbolculuğun yanı sıra bu kulüpte altyapı antrenörlüğü de yaptı.

2007'de geldiği SC Paderborn'un ikinci takımında iki sezon forma giyen ve akademide antrenör olarak da görev alan Lichte, 2009 yılının Nisan ayında, 29 yaşında faal futbolculuk yaşantısını noktaladı.

Oyunculuk kariyerini sürdürürken yüksek öğrenimine de devam eden Lichte, 2008 yılında Paderborn Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Kuntz'un diğer yardımcısı olan Kenan Koçak'ın da eğitim aldığı Hennes Weisweller Akademisi'ni 2011 senesinde en iyi derece ile tamamladı

2009'da SC Paderborn'da altyapı sorumlusu olarak çalışmaya başlayan Lichte, daha sonra aynı kulüpte profesyonel takımda yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2011/12 sezonunda da St. Pauli'de aynı görevde bulundu.

2012-2014 yılları arasında Bayer Leverkusen'de yardımcı antrenörlük yaptı; 2014/15 sezonunda geldiği Hannover 96'da ise farklı dönemlerde A Takım yardımcı antrenörü ve genç takımlar sorumlusu olarak görev aldı.

2017/18 sezonunda 1. FSV Mainz 05'te yardımcı antrenörlük yaptı, Eylül 2020 - Aralık 2020 döneminde ise aynı kulüpte teknik direktörlük görevini üstlendi.