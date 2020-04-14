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Kod gelmeden eczaneye gelmeyin

Başkent’te eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen maskeleri vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı.
Kod gelmeden eczaneye gelmeyin

Başkentliler devletin dağıtmış olduğu ücretsiz maskeleri TC kimlik numaraları ve telefonlarına gelen SMS kodu ile yakınlarında bulunan eczanelerden alabiliyor. Corona virüs kapsamında 20-65 yaş arası vatandaşlara PTT’nin yanı sıra eczaneler aracılığıyla da ücretsiz olarak dağıtılan maskelerle ilgili detaylar ve merak edilenler haberimizde. 

1 KİŞİYE 10 GÜNLÜK 5 MASKE HAKKI
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı corona virüs salgını önlemleri gereği vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımını gerçekleştiriyor. Eczanelerden ücretsiz alınacak maskelerin dağıtımı için ilk etapta yığılmaları önlemek için yaş gurubu yüksek olan 57-65 yaş arasındaki telefon abonelerine mesajlar gönderiliyor. Telefonuna SMS olarak kod gelen vatandaşlar TC kimlik numaraları ile beraber istedikleri eczanelerden kendileri için ayrılmış 5 adet maskeyi alıyor. Gazetemize konuyla ilgili bilgi veren eczacılar, “Şu an 57-65 yaş arasında telefon abonelerine SMS’le kodlar gönderiliyor. 1 kişiye 10 gün arayla 5 maske hakkı tanınıyor. Tekrar alabilmesi içinse telefona yeni bir kod gelmesi gerekiyor” dedi. 

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KOD YOKSA ECZANEYE GELMEYİN 
Vatandaşların mesaj gönderilmesi için eczaneden işlem yapılıyormuş inancıyla gelmelerinin son derece yanlış olduğunu belirten eczacılar, “SMS kodu gelmeden eczaneye gelmek hem kendi sağlıklarını hem bizim sağlımızı hem de toplumun sağlını tehlikeye atıyor. Eczaneden SMS için işlem yapılmıyor. Vatandaşlar sistemin onlara mesaj atmaları için bekleyecek.  Tek SMS ile tek kişiye maskeleri verilir. Kesinlikle fazladan maske verilmez ve maske satışımız yoktur” diye konuştu. 

E-DEVLET’TEN BAŞVULAR DEVAM EDİYOR
Bunların yanı sıra vatandaşlar E-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvurularını yapabiliyor. Aileden bir kişinin başvuru yapmasının yeterli olduğu sistemde aile bilgileri, hanede yaşayan kişi sayısının bilgilerinin ardından maskeler PTT kargo tarafından adrese teslim ediliyor. 

HABER MERKEZİ //Gazeteilksayfa.com

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